عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الفلبيني يؤكد عدم إهتمامه بإجراء محادثات سلام مع المسلحين الماويين







أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي عدم اهتمامه بإجراء محادثات سلام مع المسلحين الماويين ويخطط لملاحقتهم ما أن ينهي الجيش عمليته العسكرية لإخراج المتشددين من مدينة ماراوي في جنوب البلاد.



وقال دوتيرتي في خطاب القاه اليوم الجمعة أمام الجنود المشاركين في العملية العسكرية ضد المتشددين الموالين لتنظيم (داعش) في جزيرة مينداناو جنوب البلاد إنه سيأمر بعملية عسكرية ضد (جيش الشعب الجديد) بعد استعادة مدينة ماراوي.



واضاف دوتيرتي خلال زيارة لمقر كتيبة عسكرية على بعد حوالي كيلومترين من أرض المعركة "لا أريد الحديث عن السلام" .. مضيفاً "لا مزيد من الكلام.. لنقاتل".



وكانت أصوات الرشاشات والمدفعية تتردد خلال زيارة الرئيس التي استمرت أربع ساعات.



واوضح قائلاً "هناك عودة لنشاط الشيوعيين. وبعد أن تنهوا المعركة هنا سنعيد توجيه قوتنا ونطاردهم" .. مضيفا أن المتمردين الشيوعيين استغلوا الأزمة مع المتشددين للهجوم على القوات الحكومية في مينداناو.



ويأتي ذلك اثر مقتل ستة من رجال الشرطة في كمين نصبه مسلحون ماويون لهم وهم في طريقهم إلى التحقيق في تقرير عن إطلاق نار في مدينة جويلهونجان في جزيرة نيجروس وسط البلاد.

سبأ [21/يوليو/2017] مانيلا – سبأ :سبأ