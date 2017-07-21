محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة حاشد بالعاصمة صنعاء تحت شعار" الصرخة نحو الأقصى" صنعاء - سبأ:

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف تحت شعار" الصرخة نحو الأقصى"، تضامنا مع فلسطين والأقصى الشريف وإدانة واستنكاراً لما يتعرض له من قبل الكيان الصهيوني.



ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات ورددوا الشعارات المنددة بالعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني والمتضامنة مع القضية المركزية للأمة الإسلامية.



وحمل المشاركون الأعلام الوطنية والفلسطينية ولافتات مناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة .. مؤكدين وقوفهم وتضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من إعتداءات سافرة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب .



وأكد المشاركون في المسيرة إستعدادهم الدفاع عن المسجد الأٌقصى والتضحية في سبيل حماية المقدسات الإسلامية .



وفي المسيرة حيا رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، الجموع الحاشدة التي جاءت إستجابة لدعوة قائد الثورة ونصرة الأقصى الشريف حتى وإن أطبق عليهم الحصار وفتكت بهم المجاعة والأمراض.



وقال " نحن هنا لنحمل لكم شكرنا ووفاءنا ونقول لكم قائد الثورة يبلغكم سلامه الكبير ويقول لكم كتب الله أجوركم وشكر سعيكم فأنتم بحق شعب الإيمان ويمن الإيمان والحكمة انطلقتم لتجسدوا الرسالة الكبيرة رسالة الصمود والحرية والتحرك إلى الأقصى الشريف ".



وأضاف" نحن حاضرون سنتجه إلى القدس متى ما طلب منا حاضرون للإعداد والحشد ومستعدون للمواجهة ".



وأشار إلى أن الشعب اليمني يواجه اليوم الصهيونية والتحالف الذي تقوده أمريكا وتشترك فيه السعودية والإمارات وغيرها من الدول التي اعتدت على اليمن وتعمل كل ما في وسعها من أجل حصاره، لكن لا تستطيع على لإطلاق عمل شيء أمام صمود الشعب اليمني وشدة بأسه وتمسكه بالله.



ولفت محمد علي الحوثي إلى أن الشعب اليمني يعتمد على نفسه رغم الحصار الجائر والقتل والتدمير واستطاع أن يصمد ويواجه ويتحرك وأن يكون موقفه، الموقف الأعلى والمنتصر واستطاع أن يكسر حاجز الصمت في زمن الصمت.



أشار إلى أن هناك مناورات تحاكي مواقع العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة وهناك جناح سيعمل على هذا الجانب .



فيما أشارت كلمة العلماء التي ألقاها الشيخ فؤاد ناجي إلى أن ذكرى الصرخة تحل علينا هذا العام والقدس وفلسطين تتعرض لمحاولات تهويد وإقتحام وإغلاق للمسجد للأٌقصى الشريف .



وقال " يا أبناء فلسطين والمسجد الأقصى ولبنان والبحرين والعراق وسوريا، يا أبناء العوامية والقطيف هذه الصرخة في وجه المستكبرين سوف تقلب الطاولة عليهم وتقض مضاجعهم، وإذا كان اليمانيون قد أقلقوا الإسرائيليين على بعد المسافة فكيف حينما يسمعها الصهاينة من أفواهكم مباشرة ".



ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية والشعوب التي تتعرض لعدوان أمريكي وإسرائيلي بصورة خاصة إلى رفع أصواتهم بشعار الحرية والكرامة.



وأَضاف " لو فعلت الشعوب العربية والإسلامية ما فعله اليمانيون منذ 16 عاما لما كان للعمالة وجود ولما وجدنا أنظمة السعودية والإمارات تتسم وتصف حركة المقاومة في فلسطين بالإرهابية بينما هي تطبع مع إسرائيل ".



وأكد الشيخ فؤاد ناجي أن الشعب اليمني اليوم يخوض معركة الكرامة مع قوى الإستكبار العالمي .



وقال" موقفنا اليوم يجب أن يكون أقوى وأكثر من ذي قبل، فالتصعيد الذي يهدد به العدو بعد ثلاثة أعوام يجب أن يقابل منا بالتصعيد ورفد الجبهات والذهاب إلى معسكرات التدريب لأن الذي فشل على مدى ثلاثة أعوام سيفشل ولن يحقق نصرا لأن النصر بيد الله ".



وألقيت في المسيرة قصيدتان للشاعر معاذ الجنيد وأمين الجوفي أكدتا تضامن الشعب اليمني مع فلسطين وما يتعرض له الأقصى الشريف من إعتداءات، وكذا أنشودة لفرقة أنصار الله.









سبأ [21/يوليو/2017]سبأ