رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفرنسي ريمون يهدي بلاده ذهبية سباق 25 كلم في بطولة العالم للسباحة بودابست – سبأ :

توج الفرنسي اكسيل ريمون بذهبية سباق 25 كلم في المياه المفتوحة اليوم الجمعة في بحيرة بالاتون وذلك ضمن بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر حتى 30 الشهر الحالي.



وأهدى ريمون (23 عاماً) فرنسا ذهبيتها الرابعة في بحيرة بالاتون، رافعة رصيدها الى 6 ميداليات في 6 سباقات اقيمت حتى الآن في المياه المفتوحة (فازت بفضية وبرونزية الى جانب الذهبيات الأربع).



وقطع بطل أوروبا لعامي 2014 و2016م الكيلومترات الـ25 بزمن 5,2,46,04 ساعات .. متقدماً على الإيطالي سيموني روفيني والروسي يفغيني دراتسيف.



وسبق لمارك أنطوان أوليفييه وأوريلي مولر أن منحا فرنسا ذهبيتي 5 و10 كلم على التوالي، ثم ساهما الخميس بحصول بلادهما على ذهبية سباق البدل لمسافة 5 كلم للفرق المختلطة.



ونال أوليفييه ايضاً برونزية سباق 10 كلم، فيما حصلت مولر على فضية سباق 5 كلم.



ولم تحرز فرنسا قبل مونديال بودابست 2017م، سوى ذهبية واحدة في المياه المفتوحة وكانت عبر مولر في النسخة الماضية عام 2015 في قازان الروسية في سباق 10 كلم.

سبأ [21/يوليو/2017]سبأ