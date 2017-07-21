عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع شخصين واصابة 100 آخرين جراء زلزال قوي في جزيرة كوز اليونانية







ضرب زلزال شديد القوة منطقة جزيرة كوز اليونانية الواقعة فى بحر إيجه، ما اسفر عن مصرع شخصين على الاقل واصابة 100 آخرين بجروح .



وذكر مركز بحوث الزلازل الذي يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقراً له في بيان نشره اليوم الجمعة ان الزلزال والذي بلغت قوته 6.6 درحة على مقياس ريختر ادى أيضاً إلى وقوع موجة تسونامي بارتفاع أمواج بلغ 40 سم .



وقال مدير المركز هالوك أوزنر في تصريحات للصحفيين ان امواج التسونامي اكتسحت ما بين 10 الى 100 متر الى ساحل بودروم بمقاطعة موجلا وتسببت في وقوع فيضانات .



بدورها قالت وزارة الصحة التركية في بيان ان 358 شخصاً نقلوا الى المستشفيات في موجلا فيما تلقى 25 شخصاً آخر العلاج.



فيما اكدت وسائل الاعلام ان كانديلى سجلت 160 تابعاً حتى الآن بأقصى قوة بلغت 4.8 درجة وحذرت من توقع حدوث وقوع زلازل بقوة أكثر من 5.5 درجة.



واشارت الى السلطات التركية أرسلت عبارة إلى جزيرة كوز لإخلاء أكثر من 200 مواطن تركي كانوا يمضون عطلاتهم هناك.

سبأ [21/يوليو/2017] اسطنبول – سبأ :سبأ