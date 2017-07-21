ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 06:46:42م
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة فيما يلي نصها:
مفتي القدس : الشعب الفلسطيني يرفض بوابات الاحتلال عند مداخل الحرم القدسي
حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من استمرار وضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوابات الفحص الإلكترونية عند مداخل الحرم الشريف في القدس المحتلة .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
الفرنسي ريمون يهدي بلاده ذهبية سباق 25 كلم في بطولة العالم للسباحة
مصرع شخصين واصابة 100 آخرين جراء زلزال قوي في جزيرة كوز اليونانية
الجيش اللبناني يقصف مواقع للمجموعات المسلحة في منطقة عرسال ويستعيد عدة مواقع
شركة (أودي) الالمانية لصناعة السيارات تستدعي 850 ألف سيارة تعمل بالديزل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مصرع شخصين واصابة 100 آخرين جراء زلزال قوي في جزيرة كوز اليونانية
[21/يوليو/2017] اسطنبول – سبأ :



ضرب زلزال شديد القوة منطقة جزيرة كوز اليونانية الواقعة فى بحر إيجه، ما اسفر عن مصرع شخصين على الاقل واصابة 100 آخرين بجروح .

وذكر مركز بحوث الزلازل الذي يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقراً له في بيان نشره اليوم الجمعة ان الزلزال والذي بلغت قوته 6.6 درحة على مقياس ريختر ادى أيضاً إلى وقوع موجة تسونامي بارتفاع أمواج بلغ 40 سم .

وقال مدير المركز هالوك أوزنر في تصريحات للصحفيين ان امواج التسونامي اكتسحت ما بين 10 الى 100 متر الى ساحل بودروم بمقاطعة موجلا وتسببت في وقوع فيضانات .

بدورها قالت وزارة الصحة التركية في بيان ان 358 شخصاً نقلوا الى المستشفيات في موجلا فيما تلقى 25 شخصاً آخر العلاج.

فيما اكدت وسائل الاعلام ان كانديلى سجلت 160 تابعاً حتى الآن بأقصى قوة بلغت 4.8 درجة وحذرت من توقع حدوث وقوع زلازل بقوة أكثر من 5.5 درجة.

واشارت الى السلطات التركية أرسلت عبارة إلى جزيرة كوز لإخلاء أكثر من 200 مواطن تركي كانوا يمضون عطلاتهم هناك.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الجيش اللبناني يقصف مواقع للمجموعات المسلحة في منطقة عرسال ويستعيد عدة مواقع
وزير الخارجية الروسي: نتوقع إطلاق آلية منطقة تخفيف التوتر جنوب سورية قريباً
مفتي القدس : الشعب الفلسطيني يرفض بوابات الاحتلال عند مداخل الحرم القدسي
مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لمسلحين جنوب غرب القاهرة
إستشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة
السلطات الافغانية تعلن عن مقتل 98 مسلحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
المجموعات المسلحة في سورية تخرق مذكرة مناطق تخفيف التوتر
المعارضة الفنزويلية تسعى لاضراب يشل مظاهر الحياة
فوز مرشح الائتلاف الحاكم رام نات كوفيتد بالرئاسة الهندية
الولايات المتحدة ترفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة على مختلف المناطق اليمنية
[21/يوليو/2017]
تدشين نزول ميداني لتشكيل لجان حملة التعبئة بريمة
[20/يوليو/2017]
إصابة طفلة بقصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين بالجوف
[20/يوليو/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017]
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
[20/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by