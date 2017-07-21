عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش اللبناني يقصف مواقع للمجموعات المسلحة في منطقة عرسال ويستعيد عدة مواقع







أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة عن قصفه مواقع للمجموعات الارهابية حاولت الفرار باتجاه منطقة عرسال في محافظة بعلبك شمال شرق البلاد، وذلك بعد معركة مع هذه المجموعات في المنطقة انتهت بالسيطرة على مواقعها.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام ان منطقة جرود عرسال تشهد منذ الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم عمليات قصف محدودة ومركزة على مناطق الرهوة في جرود عرسال".



واوضحت ان القصف جاء "بعد انضمام ما يسمى تنظيم (داعش) الارهابي بقيادة موفق الجرباني الملقب بـ موفق ابو السوس للقتال الى جانب عناصر (جبهة النصرة) الارهابية في المعركة".



واضافت ان ذلك ترافق مع استمرار خروج النازحين السوريين من نساء واطفال وعجزة من المخيمات في مدينة الملاهي باتجاه بلدة عرسال باشراف الجيش اللبناني والمنظمات الانسانية الدولية.



واشارت الى ان القصف جاء بعد معركة بدأت منذ الفجر لاكثر من ست ساعات انتهت بالسيطرة على مساحات واسعة من جرود السلسلة الشرقية في الاراضي السورية واللبنانية والتمركز والتموضع في ثمانية مراكز استراتيجية ومواقع عسكرية كانت تشغلها (جبهة النصرة) من مساحة الجرد المحتلة من الاراضي اللبنانية والسورية من الكسارات جنوباً حتى رأس بعلبك والقاع شمالاً.

سبأ [21/يوليو/2017] بيروت – سبأ :سبأ