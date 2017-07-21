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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 06:46:42م
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  رياضة
تتويج روسيا بذهبية البرنامج الاختياري للسباحة الإيقاعية للفرق ببطولة العالم للألعاب المائية
[21/يوليو/2017] بودابست – سبأ :



توّجت روسيا اليوم الجمعة بذهبية مسابقة البرنامج الاختياري للسباحة الإيقاعية (التزامنية) للفرق ضمن بطولة العالم للألعاب المائية، المقامة حالياً في العاصمة المجرية بودابست.

وتصدر المنتخب الروسي ترتيب المنتخبات بعد أن حصل على (97.3000) نقطة، فيما حل المنتخب الصيني بالمركز الثاني بعد جمعه (95.2333) نقطة، وجاء المنتخب الأوكراني ثالثا بعد حصوله على (93.9333) نقطة.

وسبق لفريق سيدات روسيا التتويج بذهبية البرنامج الفني للسباحة الإيقاعية (التزامنية) منذ ثلاثة أيام ليحصد الفريق بذلك ذهبيتي الفرق للبرنامجين (الفني والاختياري).

وتعد هذه الميدالية الذهبية السابعة للمنتخب الروسي في بطولة العالم للألعاب المائية التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست حتى 30 يوليو الجاري .

سبأ
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