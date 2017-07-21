عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية الروسي: نتوقع إطلاق آلية منطقة تخفيف التوتر جنوب سورية قريباً







أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة إنتهاء العمل على تنسيق الأبعاد الرئيسية لآلية منطقة تخفيف التوتر جنوبي سورية .. متوقعاً انطلاق الآلية في أقرب وقت.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من سيراليون في موسكو إن عملية تنسيق التفاصيل المتعلقة بعمل الآلية مستمرة.



واضاف "ان الحديث يتعلق بكيفية الرقابة على التزام الأطراف بنظام وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات المعارضة المسلحة، من أجل ضمان الوصول الإنساني دون أي عوائق والتنقل الحر للمدنيين الوافدين إلى المنطقة والخارجين منها".



وفيما توقع "أن يتم إنجاز هذا العمل في أقرب وقت" قال وزير الخارجية الروسي ان "الخبرة التي نكتسبها ونستخدمها لدى إقامة المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن، تمثل، حسب اعتقادي، أفضل تأكيد على قدرتها على تحقيق النتيجة عندما نهتم بمهمات محددة بدلا من الألعاب".



وكانت روسيا والولايات المتحدة كشفتا عن اتفاق هدنة جنوب سورية يشمل مناطق في أرياف القنيطرة والسويداء ودرعا.



وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد أول لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في هامبورغ في 7 يوليو الجاري.



وأكد الطرفان أنهما يعملان على توسيع هذه التجربة الناجحة، وإعلان هدن مماثلة في مناطق سورية أخرى.

سبأ [21/يوليو/2017] موسكو – سبأ :سبأ