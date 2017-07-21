عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مفتي القدس : الشعب الفلسطيني يرفض بوابات الاحتلال عند مداخل الحرم القدسي القدس المحتلة – سبأ :

حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من استمرار وضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوابات الفحص الإلكترونية عند مداخل الحرم الشريف في القدس المحتلة .



وقال الشيخ حسين في تصريحات للصحافيين في القدس اليوم الجمعة ان "كل ابناء شعبنا الفلسطيني يرفضون هذه البوابات ويرفضون التعامل معها حتى لو دعاهم الإحتلال للدخول من خلف البوابات فلا يجوز التعامل مع هذه البوابات".



واضاف ان "الذي يدخل من خلالها او من خلفها إلى المسجد يعين الإحتلال في تطبيق ما اراده من إجراءات".



ولفت مفتي القدس في تصريحه بعدما رفض الدخول عبر هذه البوابات الى ان "الحواجز كثيرة ولكن استطعنا أن ندخل من عدة طرق بعيدة وجانبية حتى وصلنا ووصلنا لأنه عندنا تصميم أن نصل إلى المسجد الأقصى المبارك، ويجب أن يصل كل فلسطيني إلى المسجد الأقصى لأداء العبادة بكامل الحرية والطمأنينة".



واكد قائلاً اننا "سنصل اليوم وغداً وفي كل الصلوات إلى المسجد الاقصى لنؤدي الصلاة حتى تعود احوال واوضاع المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة".



وأضاف مفتي القدس ان "الذي نريد التأكيد عليه دائماً وهي رسالتنا أولاً اننا نرفض رفضاً قاطعاً أي مساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وثانياً نرفض أي تدخل في شئون العبادة في المسجد الأقصى".

سبأ [21/يوليو/2017]سبأ