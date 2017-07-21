اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1247 دولاراً للاوقية لندن – سبأ :

إرتفع الذهب اليوم الجمعة الى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انخفاض الدولار إلى أقل سعر له في 13 شهراً.



وصعد السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش 0.2 بالمائة إلى 1247.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يونيو عند 1248.30 دولار، فيما زاد السعر 1.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع.



كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 0.1 بالمائة إلى 1246.50 دولار للأوقية.



وزادت الفضة 0.6 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 16.38 دولار للأوقية بعد أن لامست 16.42 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى سعر منذ الثالث من يوليو، فيما انخفض البلاتين 0.4 بالمائة إلى 923 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 848.75 دولار للأوقية .

سبأ [21/يوليو/2017]سبأ