ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:33م
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة فيما يلي نصها:
مفتي القدس : الشعب الفلسطيني يرفض بوابات الاحتلال عند مداخل الحرم القدسي
حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من استمرار وضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوابات الفحص الإلكترونية عند مداخل الحرم الشريف في القدس المحتلة .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1247 دولاراً للاوقية
الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب هايدوك سبليت الكرواتي بالغرامة 55 ألف يورو
أبناء صعدة ينظمون تظاهرة تحت شعار "صرخة نحو الأقصى"
مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لمسلحين جنوب غرب القاهرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1247 دولاراً للاوقية
[21/يوليو/2017]
لندن – سبأ :
 إرتفع الذهب اليوم الجمعة الى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انخفاض الدولار إلى أقل سعر له في 13 شهراً.

وصعد السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش 0.2 بالمائة إلى 1247.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يونيو عند 1248.30 دولار، فيما زاد السعر 1.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 0.1 بالمائة إلى 1246.50 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.6 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 16.38 دولار للأوقية بعد أن لامست 16.42 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى سعر منذ الثالث من يوليو، فيما انخفض البلاتين 0.4 بالمائة إلى 923 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 848.75 دولار للأوقية .

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
ارتفاع خام برنت فوق خمسين دولار للمرة الاولى منذ أوائل الشهر الماضي
ارتفاع قياسي للأسهم الأمريكية عند الفتح بفضل أرباح قوية للشركات
ارتفاع صادرات اليابان للشهر السابع على التوالي
اليورو يحوم دون أعلى مستوى في 14 شهرا قبل قرار المركزي الأوروبي
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفاض طلبات الاعانة الامريكية لأدنى مستوياتها في خمسة اشهر
المركزي الأوروبي يبقي على التزامه بالتحفيز رغم تحسن النمو
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
ارتفاع صادرات اليابان في يونيو للشهر السابع على التوالي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة على مختلف المناطق اليمنية
[21/يوليو/2017]
تدشين نزول ميداني لتشكيل لجان حملة التعبئة بريمة
[20/يوليو/2017]
إصابة طفلة بقصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين بالجوف
[20/يوليو/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017]
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
[20/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by