رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب هايدوك سبليت الكرواتي بالغرامة 55 ألف يورو نيون – سبأ :

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي هايدوك سبليت الكرواتي بغرامة مالية بقيمة 55 ألف يورو (64 ألف دولار) .



وقال الاتحاد الاوروبي في بيان نشره اليوم الجمعة انه ألزم النادي الكرواتي ايضاً بخوض مباراته الأوروبية المقبلة دون جمهور وخلف أبواب مغلقة بسبب "السلوك العنصري لجماهيره" في مباراة سابقة.



واوضح الاتحاد في بيانه إنه فرض هذه العقوبات بسبب التصرفات المسيئة لجماهير النادي الكرواتي خلال مباراته في تصفيات الدوري الأوروبي أمام ضيفه ليفسكي صوفيا البلغاري في 13 يوليو الجاري.

سبأ [21/يوليو/2017]سبأ