ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:33م
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة فيما يلي نصها:
مفتي القدس : الشعب الفلسطيني يرفض بوابات الاحتلال عند مداخل الحرم القدسي
حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من استمرار وضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوابات الفحص الإلكترونية عند مداخل الحرم الشريف في القدس المحتلة .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1247 دولاراً للاوقية
الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب هايدوك سبليت الكرواتي بالغرامة 55 ألف يورو
أبناء صعدة ينظمون تظاهرة تحت شعار "صرخة نحو الأقصى"
مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لمسلحين جنوب غرب القاهرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أبناء صعدة ينظمون تظاهرة تحت شعار "صرخة نحو الأقصى"
[21/يوليو/2017]
صعدة - سبأ:
 نظم أبناء محافظة صعدة اليوم تظاهرة حاشدة تحت شعار " صرخة نحو الأقصى تضامناً مع القدس الشريف ".

تخلل التظاهرة عرض عسكري لوحدات من الأمن المركزي واللجان الشعبية عكس مدى الإستعداد والجاهزية للدفاع عن الوطن والأرض والعرض .

وألقيت خلال التظاهرة كلمات وقصائد شعرية وإنشادية عبرت عن أهمية المشروع القرآني والموقف الساخط والصرخة في وجه المستكبرين والطغاة.

وأكدت المشاركات ضرورة إستمرار العداء للعدو الإسرائيلي وكل من ناصب العداء للإسلام والمسلمين أو ساند أعداء الأمة .

وأكد بيان عن المشاركون في التظاهرة مركزية قضية الأقصى المبارك وأنها القضية الجامعة للأمة الإسلامية .. مستنكراً الأعمال والتصرفات الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني من إعتداءات سافرة على الأقصى الشريف.

وندد البيان بالصمت والخذلان العربي والإسلامي تجاه ما يتعرض له الأقصى وبلدان عربية أخرى من إعتداءات ومؤامرات تحاك من قبل اليهود والنصارى وبعض الأنظمة العميلة.

وأكد البيان ضرورة تلاحم أبناء الأمة وجمع الكلمة في مواجهة قوى الإستكبار ونصرة الأقصى الشريف.

سبأ
  المزيد من (محلي)
قصف مدفعي يستهدف تجمعات ومواقع للجيش السعودي بنجران وجيزان وعسير
العدو السعودي يواصل إستهداف مديرية منبه بصعدة
إستفادة أكثر من 62 ألف مواطن من خدمات مستشفى الشهيد الدرة بجحانة
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آلية بعمليات متفرقة بالجوف
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
مجلس النواب يستأنف جلسات أعماله غدا السبت
أبطال الجيش واللجان يحققون عددا من الانتصارات في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية
طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة على مختلف المناطق اليمنية
إجتماع برئاسة محافظ مأرب يناقش سير الأداء بالمكاتب التنفيذية
كسر ثاني زحف لمرتزقة العدوان باتجاه صحراء ميدي ومصرع العشرات
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة على مختلف المناطق اليمنية
[21/يوليو/2017]
تدشين نزول ميداني لتشكيل لجان حملة التعبئة بريمة
[20/يوليو/2017]
إصابة طفلة بقصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين بالجوف
[20/يوليو/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017]
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
[20/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by