محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء صعدة ينظمون تظاهرة تحت شعار "صرخة نحو الأقصى" صعدة - سبأ:

نظم أبناء محافظة صعدة اليوم تظاهرة حاشدة تحت شعار " صرخة نحو الأقصى تضامناً مع القدس الشريف ".



تخلل التظاهرة عرض عسكري لوحدات من الأمن المركزي واللجان الشعبية عكس مدى الإستعداد والجاهزية للدفاع عن الوطن والأرض والعرض .



وألقيت خلال التظاهرة كلمات وقصائد شعرية وإنشادية عبرت عن أهمية المشروع القرآني والموقف الساخط والصرخة في وجه المستكبرين والطغاة.



وأكدت المشاركات ضرورة إستمرار العداء للعدو الإسرائيلي وكل من ناصب العداء للإسلام والمسلمين أو ساند أعداء الأمة .



وأكد بيان عن المشاركون في التظاهرة مركزية قضية الأقصى المبارك وأنها القضية الجامعة للأمة الإسلامية .. مستنكراً الأعمال والتصرفات الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني من إعتداءات سافرة على الأقصى الشريف.



وندد البيان بالصمت والخذلان العربي والإسلامي تجاه ما يتعرض له الأقصى وبلدان عربية أخرى من إعتداءات ومؤامرات تحاك من قبل اليهود والنصارى وبعض الأنظمة العميلة.



وأكد البيان ضرورة تلاحم أبناء الأمة وجمع الكلمة في مواجهة قوى الإستكبار ونصرة الأقصى الشريف.

سبأ [21/يوليو/2017]سبأ