عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لمسلحين جنوب غرب القاهرة القاهرة – سبأ :

قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون اثر تعرض سيارات شرطة ليلة امس لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهورين في محافظة الفيوم جنوب غرب العاصمة المصرية القاهرة.



وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم "أنه أثناء سير ثلاث سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالطريق الدائري القاهرة - الفيوم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم الليلة, قام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة بشكل عشوائي عليها".



وأضافت الوزارة "إن إطلاق النار تم من داخل الزراعات المتاخمة للطريق على السيارة الأخيرة، ما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة ثلاثة آخرين".



وأوضح بيان الداخلية المصرية "أن سيارات الشرطة الثلاثة كان يستقلها جنود لتغيير الخدمات الأمنية" اثناء وقوع الهجوم .



وأشار إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة محل الواقعة لضبط مرتكبيها.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت العديد من المواقع العسكرية والامنية ورجال الشرطة والجيش لهجمات في عدد من المحافظات المصرية خاصة في محافظة شمال سيناء الواقعة شمال شرق مصر .

سبأ [21/يوليو/2017]سبأ