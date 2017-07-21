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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:33م
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة فيما يلي نصها:
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حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من استمرار وضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوابات الفحص الإلكترونية عند مداخل الحرم الشريف في القدس المحتلة .
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منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
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قصف مدفعي يستهدف تجمعات ومواقع للجيش السعودي بنجران وجيزان وعسير
[21/يوليو/2017]
جيزان - سبأ:
 دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم عددا من تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران وعسير وجيزان، محققة إصابات مباشرة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في موقع ذو رعين ومنفذ الخضراء بنجران موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعا لآليات الجيش السعودي في موقع الجرشب بجيزان.. مؤكدا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع بعد استهدافه.

وفي عسير أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين غربي الربوعة، بعدد من القذائف.

سبأ
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