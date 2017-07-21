محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف مدفعي يستهدف تجمعات ومواقع للجيش السعودي بنجران وجيزان وعسير جيزان - سبأ:

دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم عددا من تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران وعسير وجيزان، محققة إصابات مباشرة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في موقع ذو رعين ومنفذ الخضراء بنجران موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعا لآليات الجيش السعودي في موقع الجرشب بجيزان.. مؤكدا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع بعد استهدافه.



وفي عسير أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين غربي الربوعة، بعدد من القذائف.

سبأ [21/يوليو/2017]سبأ