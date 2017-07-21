إستفادة أكثر من 62 ألف مواطن من خدمات مستشفى الشهيد الدرة بجحانة [21/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

إستفاد 61 ألف و990 مواطن من خدمات مستشفى الشهيد الدرة بمديرية جحانة محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأوضح تقرير صادر عن المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 21 ألف و595 مواطن و11 ألف و771 من الطوارئ وألف و967 من العمليات والرقود والعناية المركزة.



وأشار التقرير إلى أن 622 حالة إستفادت من قسمي الحضانة والولادة و20 ألف و614 من الأقسام التشخيصية وخمسة آلاف و421 من أقسام الرعاية الصحية الأولية.



وأرجع مدير عام المستشفى الدكتور عبدالله القاولي تزايد أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية بالمستشفى إلى الحرص على تجويد الخدمات التي يتم تقديمها وكذا موقع المستشفى المحوري بين خمس مديريات .. مشيدا بجهود الكادرين الطبي والفني بالمستشفى وحرصهما على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية.



وثمن الدكتور القاولي دعم منظمة اليونيسيف للمستشفى.

سبأ