الاتحاد الآسيوي لكرة القدم : تايلاند سحبت عرضها لاستضافة كأس آسيا 2023م [21/يوليو/2017] كوالالمبور - سبأ:

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة سحب تايلاند عرضها لاستضافة كأس آسيا 2023م .



وقال الاتحاد الاسيوي في بيان نشره اليوم ان "الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الآسيوي يوم بقراره سحب عرض استضافة كأس آسيا المقررة في 2023م".



ولم يقدم الاتحاد الآسيوي تفسيراً لانسحاب تايلاند من سباق استضافة البطولة القارية.



وبانسحاب تايلاند سيصبح التنافس بين الصين وكوريا الجنوبية فقط على استضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات.

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