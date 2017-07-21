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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:33م
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة فيما يلي نصها:
مفتي القدس : الشعب الفلسطيني يرفض بوابات الاحتلال عند مداخل الحرم القدسي
حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من استمرار وضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوابات الفحص الإلكترونية عند مداخل الحرم الشريف في القدس المحتلة .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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  رياضة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم : تايلاند سحبت عرضها لاستضافة كأس آسيا 2023م
[21/يوليو/2017] كوالالمبور - سبأ:
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة سحب تايلاند عرضها لاستضافة كأس آسيا 2023م .

وقال الاتحاد الاسيوي في بيان نشره اليوم ان "الاتحاد التايلاندي لكرة القدم أبلغ الاتحاد الآسيوي يوم بقراره سحب عرض استضافة كأس آسيا المقررة في 2023م".

ولم يقدم الاتحاد الآسيوي تفسيراً لانسحاب تايلاند من سباق استضافة البطولة القارية.

وبانسحاب تايلاند سيصبح التنافس بين الصين وكوريا الجنوبية فقط على استضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات.
سبأ
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