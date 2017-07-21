إستشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة [21/يوليو/2017] القدس المحتلة – سبأ :

أستشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص احد المستوطنين الصهاينة في مدينة القدس المحتلة .



وذكرت وسائل الاعلام الفلسطينية ان الشاب محمد محمود شرف البالغ من العمر 17 عاماً استشهد بعد ظهر اليوم بعدما استهدفه مستوطن بالرصاص في حي رأي العامود في القدس المحتلة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له إن 193 فلسطينياً أصيبوا خلال الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس ومواقع متعددة من الضفة الغربية المحتلة .



وأوضح الهلال الأحمر في بيانه أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع وكسور نتيجة الضرب والسقوط.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة خارج الحرم القدسي بعد رفضهم الدخول عبر البوابات الإلكترونية التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد .

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