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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:33م
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة فيما يلي نصها:
مفتي القدس : الشعب الفلسطيني يرفض بوابات الاحتلال عند مداخل الحرم القدسي
حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من استمرار وضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوابات الفحص الإلكترونية عند مداخل الحرم الشريف في القدس المحتلة .
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
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يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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  اقتصاد
تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل
[21/يوليو/2017] لندن – سبأ:
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بحلول الساعة 1106 بتوقيت غرينتش 36 سنتاً إلى 48.94 دولار للبرميل .

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتاً إلى 46.52 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعدما قالت شركة (بترو-لوجيستكس) التي ترصد توقعات معروض (أوبك) إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يومياً هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يومياً.

وكانت (أوبك) وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً بين يناير من العام الحالي ونهاية مارس 2018م .
سبأ
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