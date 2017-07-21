تراجع أسعار النفط وخام برنت يهبط إلى أقل من 49 دولاراً للبرميل [21/يوليو/2017] لندن – سبأ:

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يوليو رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بحلول الساعة 1106 بتوقيت غرينتش 36 سنتاً إلى 48.94 دولار للبرميل .



كما انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتاً إلى 46.52 دولار للبرميل.



ويأتي ذلك بعدما قالت شركة (بترو-لوجيستكس) التي ترصد توقعات معروض (أوبك) إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يومياً هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يومياً.



وكانت (أوبك) وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً بين يناير من العام الحالي ونهاية مارس 2018م .

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