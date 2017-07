Ministère des Affaires étrangères du Yémen: la Coalition saoudienne prévient des journalistes internationaux d'entrer au Yémen [21/يوليو/2017]



SANA'A, 21 Juillet (SABA)- Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que la prévention des journalistes internationaux d'entrer au Yémen par la Coalition est afin d'empêcher l'arrivée des crimes commis par la coalition à l'opinion publique internationale, dont la plus récente était le crime de Moza'a, en même temps, le pouvoir à Sana'a est prêt à les recevoir et leur fournir toutes les facilités.



Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la direction de la coalition, après la fermeture de l'aéroport de Sanaa, consacrée à isoler le Yémen du mond, a exercé des pressions sur les Nations Unies pour empêcher l'accès des médias internationaux et régionaux au Yémen et ne leur permettent pas utiliser des vols pour le personnel international, la dernière en date empêchant l'avion des Nations Unies pour le mardi 18 Juillet, sur la présence de trois journalistes de la chaîne britannique BBC.



Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que la direction politique à Sana'a est prêt à fournir toutes les facilités pour les journalistes pour leur faire connaître la réalité de ce que la coalition fait au Yémen.



