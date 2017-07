L'armée tue un certain nombre de mercenaires à Al-Jouf [21/يوليو/2017]



AL-JAWF, 21 Juillet (SABA)- L'armée et les forces populaires ont mené aujourd'hui une attaque surprise sur des sites des mercenaires pro-saoudiens dans la région d'Al-Slan, située dans le district de Khab et Sha'af à Al-Jouf.



Une source militaire a confirmé à SABA qu'un certain nombre de décès et de blessures entre les mercenaires lors d'attaques menées par l'armée et les comités populaires dans leur camp dans la région d'Alslan.



La source a souligné que les forces nationales ont pu détruire des véhicules militaires appartenant aux mercenaires saoudiens dans le district de Khabb et Sha'af.



AS/AS





