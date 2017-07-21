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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:33م
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  عربي ودولي
السلطات الافغانية تعلن عن مقتل 98 مسلحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
[21/يوليو/2017] كابول – سبأ:
اعلنت السلطات الافغانية اليوم الجمعة عن مقتل 98 مسلحاً من حركة طالبان وتنظيم (داعش) في العمليات التي يشنها الجيش وقوات الامن منذ صباح أمس الخميس.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها أن "قوات الدفاع والأمن في الساعات الـ 24 الماضية قامت بعمليات لمكافحة الإرهاب لتطهير بعض المناطق من الإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار في أفغانستان".

 واكد البيان العمليات التي نفذتها قوات الدفاع والامن اسفرت عن "مقتل 98 من المتمردين المسلحين وإصابة 36 آخرين".

واشار بيان الوزارة الى ان من بين القتلى عدة أعضاء في حركة طالبان المسلحة واربعة من مقاتلي تنظيم (داعش) .

كما تحدث البيان عن مصادرة قوات الامن ذخائر خفيفة وثقيلة خلال الغارات التي تمت في 13 مقاطعة من مقاطعات البلاد الـ 34 فيما لم يشر البيان إلى سقوط ضحايا في جانب قوات الأمن.
سبأ
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