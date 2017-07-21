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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:33م
نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة فيما يلي نصها:
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  عربي ودولي
المجموعات المسلحة في سورية تخرق مذكرة مناطق تخفيف التوتر
[21/يوليو/2017] دمشق – سبأ:
أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن خرق المجموعات المسلحة مذكرة مناطق تخفيف التوتر باستهدافها محطة الزارة لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف حماة الجنوبي بالقذائف الصاروخية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن بيان لوزارة الكهرباء أن "أضراراً مادية وقعت في محطة توليد كهرباء الزارة نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة عليها بعدد من القذائف الصاروخية".

واضاف البيان أن "عمال الكهرباء سيطروا على جميع الأضرار التي وقعت جراء الاستهداف" .. مبيناً أن "ساعات التقنين الكهربائي لن تتأثر جراء ذلك".

واشارت الوكالة الى ان خمسة أشخاص كانوا قد اصيبوا بجروح في 15 يوليو الجاري جراء استهداف المجموعات المسلحة بعدة قذائف صاروخية على مدينة محردة وبلدتي سلحب وأصيلة بريف حماة الشمالي الغربي.

وكانت روسيا قد طرحت مذكرة بشأن مناطق تخفيف التوتر خلال اجتماع أستانة مطلع مايو الماضي .
سبأ
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