Le chef dAnsarullah : Sayed Nasrallah a bien raison de parier sur le peuple ymnite [21//2017]







SA'ADA, 21 Juillet (SABA)- Le chef du mouvement Ansarullah Sayed Abdel Malek Al-Houthi a dclar que sayed Hassan Nasrallah avait bien raison de miser sur le peuple ymnite qui est entirement dispos participer avec le Hezbollah toute confrontation contre lentit sioniste.







" Votre pari sur le peuple ymnite est bien sa place. Le peuple ymnite prendra une position honorable dans toute confrontation que vous entreprendrez contre lennemi sioniste et nous sommes prts dpcher des combattants ", a-t-il lanc jeudi soir, lors dun discours retransmis par la chaine de tlvision ymnite Al-Massirah.







Lors de son dernier discours, le numro un du Hezbollah avait mis en garde lentit sioniste quen cas de guerre, des dizaines de milliers de combattants venus dinnombrables pays arabes et islamiques rejoindront les rangs de la Rsistance pour combattre Isral. Il avait voqu comme pays le Ymen.







"Notre culture et notre orientation nous ont inculqu cette disposition participer la confrontation contre lennemi isralien. Lennemi isralien devrait prendre en compte que le peuple ymnite fera part la prochaine confrontation aux cts du Hezbollah et du peuple palestinien ", a affirm M. Houthi dont le discours commmorait la clbration annuelle du Cri face aux Arrogants, en allusion lappel lanc par son pre en 2001, pour la libert, la rpudiation des ennemis et pour briser le silence de la nation face aux injustices.







" Nous sommes prts, malgr loffensive mene contre nous et laquelle participent les Etats-Unis, Isral, lArabie saoudite, les Emirats, la Grande Bretagne et dautres, lesquels utilisent tous les moyens dont ils disposent", a-t-il poursuivi.







Évoquant les guerres et les zizanies qui svissent dans la rgion, M. Houthi a assur quelles sont lies aux Amricains et aux Israliens.







"Elles ne font que servir leurs intrts et ceux de leur sujets dans la rgion, dont le rgime saoudien qui se vante de sa collaboration avec les USA et Isral, ainsi que les EAU qui ne peuvent plus se cacher derrire leur doigt, tant leur collaboration est flagrante", a-t-il dplor .







Sadressant aux agents des USA et dIsral dans la rgion, en allusion aux rgimes arabe, il a lanc :



"Vous, qui parlez au nom de larabit quavez-vous don offert la Palestine et Al-Aqsa. Que pouvez-vous leur offrir aujourdhui ? Vous ny pouvez rien car votre collaboration avec Isral est plus indniable que jamais. De mme pour les services que vous procurez son agenda, en semant les divisions dans les pays de la rgion. Voyez les Kurdes qui se prparent se sparer de lIrak, et le plan de partition qui se mijote pour diviser le Ymen, avec des mains ymnites. Le tour de ces agents ne tardera pas venir, lorsquils auront fait ce qui leur est ordonn de faire. Les exemples ne manquent pas".







"Nous devons agir et faire tout notre possible pour tre en mobilisation maximale. Laction de sensibilisation devrait escorter et affronter toutes les campagnes de propagande qui servent le projet amricain dans la rgion. Nous avons besoin dune campagne de mobilisation continue pour attiser le sentiment de rsistance face ce projet destructeur", a-t-il prescrit.







Invitant le peuple ymnite une grande manifestation pour se solidariser avec la mosque al-Aqsa et les diffrentes causes des peuples arabes et islamiques et pour condamner les agressions israliennes, il a dit que ce nest pas vrai que les peuples et les Etats arabes et islamiques doivent rester silencieux ou ignorer les transgressions amricaines dans la rgion.







M. Houthi a salu la libration de la ville irakienne de Mossoul qui constitue selon lui une victoire pour toute la nation , et exprime son plein soutien au peuple bahreni opprim, ainsi quaux habitants des rgions de Awamiyat et de Qatif en Arabie saoudite.







Il a conclu en sadressant aux " deux rgimes saoudien et mirati et aux agents ymnites de lintrieur " qui devraient daprs lui "se mfier eux aussi des Amricains et des Israliens qui sont prts les dnigrer lorsquils nauront plus besoin deux".







AS/AS





SABA