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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 03:37:13م
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قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان وعسير
[21/يوليو/2017] جيزان - سبأ:
استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في موقع ذو رعين ومنفذ الخضراء بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعا لآليات الجيش السعودي في موقع الجرشب .. مؤكدا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع بعد استهدافه.

وفي عسير أوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين غربي الربوعة، بعدد من القذائف.
سبأ
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