نص كلمة قائد الثورة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة القى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة فيما يلي نصها: ''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1006) وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات الفائزة 121 ملياراً و924 مليوناً و830 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً . منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.