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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 11:46:22ص
أبطال الجيش واللجان يحققون عددا من الانتصارات في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية
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أبطال الجيش واللجان يحققون عددا من الانتصارات في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية
[21/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية عدداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن وجبهات ماوراء الحدود.

  وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان شنوا هجوماً على تبتين في موقع الطلعة السعودي بنجران ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة، كما تم استهداف تحصينات الجنود السعوديين في مستحدث الشبكة وموقع الطلعة ورقابة السديس بعدد من قذائف المدفعية، بالإضافة إلى قنص جنديين سعوديين وإصابة آخر في موقع الفواز، وقنص مرتزق في موقع الطلعة.

  وأكد المصدر أن الجيش واللجان استهدفوا موقع نشمة العسكري السعودي في عسير بعدد من قذائف المدفعية، كما تم قنص 3 جنود سعوديين في مفرق الطوال بجيزان.

  وفي محافظة تعز استهدفت مدفعية الجيش واللجان تحصينات المرتزقة في مديرية الصلو، كما لقي عدد كبير من الغزاة والمرتزقة مصارعهم وجرح آخرون خلال كسر زحف واسع لهم للمرة الثانية باتجاه معسكر خالد استمر من بعد ظهر أمس وحتى المساء بمشاركة الطيران الحربي وطائرات الأباتشي وقصف من البوارج الحربية باتجاه معسكر خالد قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين جثث قتلاهم في مسرح المواجهات.

 ووفقاً للمصدر فإن الجيش واللجان الشعبية أفشلت محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه موقع جندلة في الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة وأسقطوا عدد من المرتزقة بين قتيل وجريح، فيما تم تفجير طقم تابع للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة بعبوة ناسفة بالمديرية ذاتها.

  وأشار المصدر إلى أن عشرات المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح وتم تدمير آليات لهم خلال صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه صحراء ميدي استمر منذ الصباح وحتى المساء بمشاركة الطيران الحربي وطائرات الأباتشي، كما لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان مصرعهم قنصاً بنيران الجيش واللجان شمال صحراء ميدي.
سبأ
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