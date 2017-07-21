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آخر تحديث: الجمعة، 21 - يوليو - 2017 الساعة 11:46:22ص
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إجتماع برئاسة محافظ مأرب يناقش سير الأداء بالمكاتب التنفيذية
[21/يوليو/2017] مأرب - سبأ:
ناقش إجتماع موسع برئاسة محافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع، سير الأداء بالمكاتب التنفيذية والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وتطرق الإجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة إلى خطط وبرامج التطوير وأهمية توافقها مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من خطوات وإجراءات عملية تسهم في تعزيز مستوى الأداء.

كما ناقش الإجتماع  إلى الجوانب المتعلقة بالحشد المجتمعي ورفد الجبهات بالمال والرجال للتصدي للغزاة والمرتزقة وتحرير كامل تراب المحافظة.

وأكد محافظ مأرب على ضرورة تفعيل أداء المكاتب التنفيذية  وبما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق  لتجاوز الصعوبات وفق الإمكانات المتاحة.

وأشار مجيديع الى أهمية التواصل والتنسيق مع الوزارات والمنظمات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المكاتب التنفيذية من القيام بمهامها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
سبأ
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