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مصرع وإصابة العشرات وتدمير آليات في كسر زحف لقوى الغزو على معسكر خالد
[20/يوليو/2017] تعز - سبأ :

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحف واسع لقوى الغزو والمرتزقة على معسكر خالد بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) كسر زحف واسع لقوى الغزو والمرتزقة للمرة الثانية باتجاه معسكر خالد.

وأشار المصدر إلى أن زحف الغزاة والمرتزقة باتجاه معسكر خالد استمر من بعد الظهر وحتى مساء اليوم، بمساندة غارات مكثفة لطيران العدوان ومشاركة الأباتشي وقصف من البوارج الحربية.

كما أكد المصدر مصرع وإصابة العشرات من الغزاة والمرتزقة وتدمير آليات تابعة لهم خلال كسر الزحف.
سبأ
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