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نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ مصلح جابر الثابتي
[20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
بعث نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام صالح هشول زابية، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مصلح جابر الثابتي، إثر حادث مروري.
وأشاد نائب رئيس مجلس النواب في برقية العزاء التي بعث بها للشيخ علي جابر الثابتي والشيخ فرح مصلح جابر الثابتي والشيخ عبد الله مصلح جابر الثابتي وكافة آل الثابتي، بمناقب الفقيد الذي رحل وهو في قمة عطائه الوطني.
وأكد أن الوطن خسر برحيله أحد رجالاته الذين عرفوا بمواقفهم الأصيلة خاصة خلال المرحلة الراهنة.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ