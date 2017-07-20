توصيات لمعالجة شكاوى طلاب الثانوية العامة حول صعوبة أسئلة الاختبارات [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أوصت اللجنة المختصة بالاطلاع على شكاوى الطلاب في بعض المحافظات حول صعوبة أسئلة اختبارات الثانوية العامة سيما مادة الجبر و الهندسة باعتماد درجات الفقرات التي وردت فيها أخطاء مطبعية لصالح الطالب.



كما أوصت اللجنة المكلفة من وزير التربية والتعليم للاطلاع على التقارير الميدانية بشأن شكاوى الطلاب في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور محمد السقاف بمعالجة صعوبة بعض الأسئلة أثناء عملية التصحيح تقديرا للظروف الاستثنائية لسير عملية التدريس وعدم اكتمال بعض المقررات الدراسية وتفاوتها من محافظة إلى أخرى .



و أكدت اللجنة تعاطيها بمسؤولية مع الشكاوى المرفوعة ، مثمنة جهود كافة لجان الاختبارات التي كان لها الدور الكبير في إنجاح الامتحانات .





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