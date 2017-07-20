ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 10:24:35م
قائد الثورة يكشف عن نية العدوان في شن تصعيد كبير حتى نهاية العام ويؤكد ضرورة مواجهته بكل قوة
جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي التأكيد على أن الأولوية مواجهة العدوان وعدم إغفال تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1006) وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات الفائزة 121 ملياراً و924 مليوناً و830 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
رئيس المؤتمر يؤكد أن مجلس النواب لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يكون مع العدوان
نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ مصلح جابر الثابتي
توصيات لمعالجة شكاوى طلاب الثانوية العامة حول صعوبة أسئلة الاختبارات
عرس جماعي لخمسين عريساً وعروساً بمديرية العرش بالبيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توصيات لمعالجة شكاوى طلاب الثانوية العامة حول صعوبة أسئلة الاختبارات
[20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

أوصت اللجنة المختصة بالاطلاع على شكاوى الطلاب في بعض المحافظات حول صعوبة أسئلة اختبارات الثانوية العامة سيما مادة الجبر و الهندسة باعتماد درجات الفقرات التي وردت فيها أخطاء مطبعية لصالح الطالب.

كما أوصت اللجنة المكلفة من وزير التربية والتعليم للاطلاع على التقارير الميدانية بشأن شكاوى الطلاب في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور محمد السقاف بمعالجة صعوبة بعض الأسئلة أثناء عملية التصحيح تقديرا للظروف الاستثنائية لسير عملية التدريس وعدم اكتمال بعض المقررات الدراسية وتفاوتها من محافظة إلى أخرى .

و أكدت اللجنة تعاطيها بمسؤولية مع الشكاوى المرفوعة ، مثمنة جهود كافة لجان الاختبارات التي كان لها الدور الكبير في إنجاح الامتحانات .


سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس المؤتمر يؤكد أن مجلس النواب لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يكون مع العدوان
نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ مصلح جابر الثابتي
عرس جماعي لخمسين عريساً وعروساً بمديرية العرش بالبيضاء
فعاليتان بمديريتي صعدة وسحار بمناسبة ذكرى الصرخة
الإفراج عن 10 أسرى من الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في إستشهاد الشيخ محمد الباردة وأخيه حزام
قائد الثورة يكشف عن نية العدوان في شن تصعيد كبير حتى نهاية العام ويؤكد ضرورة مواجهته بكل قوة
تدمير آلية ومصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وعسير
تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين إغلاق المسجد الأقصى
ندوة بجامعة إب بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة
العدوان السعودي على اليمن
تدشين نزول ميداني لتشكيل لجان حملة التعبئة بريمة
[20/يوليو/2017]
إصابة طفلة بقصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين بالجوف
[20/يوليو/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017]
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
[20/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
[20/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by