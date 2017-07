Anéantissement d'un appareil militaire et mort des soldats saoudiens à Najran et Assir [20/يوليو/2017]





NAJRAN, 20 Juillet. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont effectué jeudi une offensive qualificative contre les sites de l'armée saoudienne à Najran et Assir





L'offensive a visé le site al-Talaa à Najran, causant de lourdes pertes aux matériels militaires de l'armée saoudienne, une source a rapporté à Saba.





Un certain nombre de soldats saoudiens ont été tué et blessé lors de ces opérations, par ailleurs, l'armée et les comités populaires ont fait assaut contre le site Raqabat Ahmar, anéantissant un mécanisme militaire, ont tué plusieurs soldats saoudiens.







L'armée et les comités populaires ont visé aussi des rassemblements de l'armée saoudienne dans le site Assudais et al-Shabaka, l'artillerie de l'armée et des comités a ciblé le site Nashama à Assir.













