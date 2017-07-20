عرس جماعي لخمسين عريساً وعروساً بمديرية العرش بالبيضاء [20/يوليو/2017] البيضاء - سبأ :



احتفل أبناء قرية الفقه بمديرية العرش محافظة البيضاء اليوم بالعرس الجماعي الخامس لـ 50 عريساً وعروساً نظمته جمعية الفقه الخيرية الأهلية تحت شعار " من أجل تنمية روح التعاون والبهجة والفرحة " .



وأثناء مراسيم الزفاف هنأ رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي مديرية العرش ماجد عطاء العرسان ، متمنيا لهم حياة سعيدة مبنية على قيم المودة والاحترام .



وأشار إلى دور مثل هذه الأعراس الجماعية في إحياء روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع والأخذ بيد الشباب وإعانتهم على إكمال نصف دينهم .



كما ألقيت كلمات من قبل رئيس جمعية الفقه فوزي الغادري وعن أهالي القرية علي الداودي وعن العرسان قناف الداودي تطرقت في مجملها إلى أن العرس الجماعي

تقليد سنوي يحرص الأهالي على تنظيمه لتخفيف أعباء الزواج عن كاهل الشباب و التخلي عن مظاهر البذخ والإسراف التي تصاحب العديد من الأعراس الفردية .



وتخلل مراسيم الزفاف قصيدتين شعريتين لأحمد المجربي وحسين الضريبي و فقرات غنائية ورقصات شعبية .

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