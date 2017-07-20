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  محلي
تدمير آلية ومصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بنجران وعسير
[20/يوليو/2017] نجران - سبأ :

نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة، وتدمير آلية عسكرية في نجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات متخصصة نفذت عملية هجومية على تبتين في موقع الطلعة العسكري السعودي، ما أدى إلى قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي والمرتزقة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير آلية عسكرية سعودية في رقابة لاحمر ما أدى إلى مصرع طاقمها، بالإضافة إلى دك تحصينات العدو السعودي في مواقع مستحدث الشبكة والطلعة ورقابة السديس بنجران بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت موقع نشمة العسكري بعسير في إطار تمشيطها عدد من مواقع العدو السعودي .
سبأ
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