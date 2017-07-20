تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين إغلاق المسجد الأقصى [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



أدان تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان إقدام العدو الإسرائيلي على إغلاق المسجد الأقصى في إطار خططه التصعيدية في تهويد مدينة القدس.



وأكد التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) خطورة ذلك والذي يأتي في سياق مخطط الكيان الصهيوني الإستعماري لفلسطين خصوصا والأمة الإسلامية والمنطقة العربية بصورة عامة.



وجدد البيان التأكيد على مواقف التكتل الداعم للشعب الفلسطيني والرافض والمقاوم للمخططات الصهيونية في فلسطين المغتصبة والتضامن الكامل مع حركات المقاومة العربية والإسلامية.



وقال " إن ما يحدث في فلسطين عموما والقدس الشريف لا يعني الفلسطينيين فحسب وإنما يعني كل فرد عربي مسلم، ما يحتم على الجميع مواجهة قوى الهيمنة والإستكبار العالمي وأدواتها.



واستنكر البيان تواطؤ بعض الأنظمة العربية وكذا الصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني .. مهيبا بالجميع التحرك في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني.

سبأ