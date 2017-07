Mort et blessure des mercenaires à Najran [20/يوليو/2017]

NAJRAN, 20 Juillet.(SABA)- L'armée et les forces populaires ont effectué ce jeudi dans le site militaire saoudien d'Atala'ah à Najran, une opération de qualité conduisant à la mort et la blessure des mercenaires de l'agression.



Une source militaire a indiqué à SABA que l'armée et les comités populaires avaient réalisé une opération offensive contre deux collines au site conduisant à la mort et la blessures d'un certain nombre de mercenaires.





ZA



SABA