ندوة بجامعة إب بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة [20/يوليو/2017] إب - سبأ :



أقيمت بجامعة إب اليوم ندوة بعنوان "الصرخة سلاح في وجه المستكبرين"، نظمها الملتقى الأكاديمي بالجامعة وملتقى الطالب والملتقى الإداري والهيئة النسائية.



وفي الندوة التي حضرها وكيلا المحافظة الدكتور وأشرف المتوكل وقاسم المساوى .. أشار وكيل المحافظة علي النوعة إلى أهمية التصدي للمشروع الأمريكي ومخططاته الرامية لتدمير الشعوب .. مبينا ما تمر به المنطقة من مؤامرة تستهدف النيل من وحدتها ونهب ثرواتها.



فيما أكد نائب رئيس الملتقى الأكاديمي الدكتور العزي العقاب أهمية الصرخة في وجه الطغاة والمستكبرين الذين يسعون لنهب ثروات وخيرات الأمة.



وقدمت خلال الندوة أوراق عمل تمحورت الأولى حول منهجية الصرخة قدمها القاضي محمد الباشق، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها عضو الملتقى الأكاديمي الدكتور علي الحمادي نائب عميد كلية العلوم بجامعة إب "البعد السياسي والثوري للصرخة ".



وتطرقت الورقة الثالثة التي قدمها عضوي ملتقى الطالب الجامعي عبدالرحمن وجيه الدين وشرف المرتضى إلى "الشعار ومضمونة "، فيما قدمت الهيئة النسائية ورقة عمل حول "الأهداف والدوافع للصرخة " .

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