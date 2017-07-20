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  محلي
إجتماع بحجة برئاسة وزير المياه يناقش إحتياجات مؤسسة المياه
[20/يوليو/2017] حجة - سبأ :

ثمن وزير المياه والبيئة نبيل عبدالله الوزير دور منظمة اليونيسيف في دعم قطاع المياه بمحافظة حجة وكذا جهود العاملين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وأشار وزير المياه في إجتماع بمحافظة حجة اليوم بحضور وكيل أول الوزارة عبدالغني المداني ووكيلا المحافظة طه الحمزي وناصر الطميرة ومسئولي المؤسسة ومسئول الإصحاح البيئي والمياه في اليونيسيف نصار سيد ومسئولة الإصحاح والمياه بالمنظمة باليمن أحلام المتوكل.. أشار إلى أن محافظة حجة بحاجة لدعم المنظمات الدولية نظرا لإنتشار وباء الكوليرا بصورة كبيرة فضلا عن قلة إمكانات المؤسسة المحلية بتزويد المواطنين بإحتياجاتهم من المياه.

وتطرق الإجتماع إلى جوانب دعم منظمة اليونيسيف لقطاع المياه والإصحاح البيئي وخاصة تلك الإحتياجات ذات الصلة بتوفير مادة الديزل .

واستعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أمين المغلس الصعوبات التي تواجه سير العمل جراء العدوان والحصار وإنعدام الديزل وعجز المواطنين عن سداد الفواتير.

عقب ذلك تفقد وزير المياه والبيئة ومعه وكيل الوزارة ووكيلا المحافظة ومسئولي اليونيسف ومسئولي المؤسسة المحلية للمياه، محطة كلورة المياه بالخزان الرئيسي بمدينة حجة.

واستمعوا من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إلى شرح حول الإجراءات المتبعة أثناء الكلورة لضمان وصول مياه نقية للمواطنين.

ودشن وزير المياه والبيئة ومرافقوه تشغيل المضخات الجديدة المقدمة من اليونيسيف وأوكسفام بتكلفة 40 مليون ريال في منطقة شرس والتي تعمل على ضخ ٩٢ متر مكعب من المياه خلال الساعة الواحدة لتخفيف معاناة المواطنين جراء أزمة المياه.

وأشاد وزير المياه بدور اليونيسيف وأوكسفام في دعم قطاع المياه بحجة .. داعيا إلى مضاعفة الجهود لتوفير إحتياجات المواطنين من المياه النقية.
سبأ
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