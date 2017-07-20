إختتام اللقاء التشاوري حول دور الشباب في الأمن والسلام بصنعاء [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



اختتمت بصنعاء اليوم فعاليات اللقاء التشاوري الشبابي للأمن والسلام الذي نظمه في يومين صندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة 40 مشاركا ومشاركة.



ناقش المشاركون دور الشباب في تعزيز الأمن والسلام بهدف تحديد أهم الصعوبات التي تعيق دورهم في عملية التنمية وإيجاد عدد من الأفكار والمشاريع وكذا إيجاد كيان يحتضن الشباب ويساعدهم على تعزيز دورهم في قضايا الأمن والسلام.



وفي ختام اللقاء أشار وزير الشباب والرياضة حسن زيد إلى أهمية تعزيز التواصل بين المبادرات الشبابية والجهات الحكومية .. مؤكدا أن الظروف التي خلفها العدوان لا ينبغي أن تشكل عائقا يحول دون التواصل بين المبادرات والجهات ذات العلاقة.



وأوضح أن الوزارة تعد حاليا لإفتتاح المخيمات الصيفية التي ستجمع أكثر من 80 ألف شابا من مختلف المحافظات على مدى 45 يوما.



فيما أكدت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان انجالي سين أن مخرجات اللقاء التشاوري سيتم عكسها في الواقع .. مبينة أن لقاءات أخرى ستعقد بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل الإستفادة من طاقات الشباب.

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