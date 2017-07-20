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تدشين نزول ميداني لتشكيل لجان حملة التعبئة بريمة
[20/يوليو/2017] ريمة - سبأ :
دشن وكيل محافظة ريمة محمد الوسد ووكيل محافظة صنعاء طالب دحان اليوم النزول الميداني لتشكيل لجان حملة التعبئة العامة في مختلف قرى وعزل المحافظة .
وفي التدشين أكد الوكيلان الوسد ودحان أهمية تفعيل عمل اللجان الميدانية في مختلف القرى بهدف التوعية المجتمعية وخاصة في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان .
وأشارا إلى أن تشكيل اللجان تأتي في إطار إحياء دور مجالس التعبئة العامة في المناطق والعزل وإحياء التكافل الإجتماعي .
ودعا الوكيلان إلى رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والعتاد والرجال في مواجهة العدوان ومخططاته .
سبأ