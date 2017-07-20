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أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى الصرخة بمأرب
[20/يوليو/2017] مأرب - سبأ :
نظم أبناء محافظة مأرب اليوم أمسية ثقافية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة.
وألقيت في الأمسية بحضور قيادات في السلطة المحلية .. كلمات وقصائد شعرية أكدت أهمية التصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني ومخططاته الرامية تدمير الشعوب ونهب ثرواتها.
وشددت الكلمات على ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية .. مشيرة إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان بهدف تركيعه.
تخلل الأمسية فقرات فنية عبرت عن صمود أبناء مأرب ووقوفهم في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
سبأ