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المعارضة الفنزويلية تسعى لاضراب يشل مظاهر الحياة
[20/يوليو/2017] كراكاس - سبأ:
دعت المعارضة الفنزويلية اليوم الى اضراب شامل للمطالبة بانتخابات رئاسية والتخلي عن خطط لتشكيل جمعية تأسيسية يخشون أن ترسخ الدكتاتورية.


وقال النائب البرلماني الفنزويلي خوان ريكيسينس في تصريح له عن الإضراب المزمع أن يستمر 24 ساعة "ليس لدي أدنى شك في أن الفنزويليين سيصيبون البلد بالشلل في هذا التمرد".

وأضاف "تريد الدكتاتورية فرض جمعية دستورية غير مشروعة بالقوة كي تبقى في السلطة" في إشارة إلى خطة الحكومة لإجراء انتخابات في 30 يوليو لتشكيل هيئة تشريعية يمكن أن تعيد كتابة دستور البلاد.

وتريد المعارضة التي تحظي بشعبية كبيرة إغلاق المؤسسات وإيقاف حركة النقل والمواصلات وسد الشوارع في إطار عصيان مدني أطلقت عليه "ساعة الصفر" في محاولة لإنهاء حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت جماعات طلابية وعاملون في قطاع النقل إنهم سيستجيبون للدعوة وتعهد عدد كبير من الشركات الصغيرة بالتوقف عن العمل. واتفق السكان على إغلاق الشوارع.

وأمر رؤساء الشركات التي تديرها الدولة، ومنها شركة (بي.دي.في.إس.أي) النفطية العملاقة، نحو ثلاثة ملايين موظف بتجاهل الدعوة. ومن غير المرجح أن يتعطل إنتاج النفط.

وحتى لو نجحت الدعوة للإضراب فلن يكون له تأثير مالي يذكر وسط الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها فنزويلا.
سبأ
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