فعالية بمحافظة صنعاء في الذكرى السنوية للصرخة [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت بمحافظة صنعاء اليوم فعالية في الذكرى السنوية للصرخة تحت شعار "الصرخة منطلق التحرك لتحرير الاقصى وكل فلسطين".



وفي فعالية التي حضرها وكيل المحافظة شائف عاصم، أشار مديرا مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ومكتب وزير التربية أحمد البشري إلى ما يمثله الشعار في وجه المستكبرين من أهمية في هذه المرحلة الإستثنائية.



فيما أشارت كلمة الفعالية التي ألقاها زيد الوزير إلى أن الشعار لا يخص أي مذهب أو حزب .. مشيرا إلى أهمية تعزيز التلاحم في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



تخلل الفعالية قصيدة شعرية بعنوان "مطايا" للشاعر حاشد الشليف وأنشدوة قدمها أحمد عبدالرحمن الحضرمي.

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