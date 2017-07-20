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وقفة لأبناء مديرية المخادر بإب للتنديد بإستمرار العدوان
[20/يوليو/2017]
إب - سبأ:
نظم أبناء مديرية المخادر بمحافظة اب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر ضمن حملة " ثبات وإنتصار".
وأعلن أبناء مديرية المخادر في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة راكان النقيب النفير العام في مواجهة العدوان ومخططات الإجرامية .
وأكدوا إستعدادهم رفد جبهات الشرف والبطولة في مواجهة قوى الشر والعدوان التي تسعى إلى تمزيق النسيج الإجتماعي بين أبناء الوطن .. مشددين على أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف والتصدي لمؤامرات العدوان.
حضر الوقفة مدير عام المديرية نبيل العواضي ومدير أمن المديرية العقيد عبدالسلام الخراشي.
سبأ