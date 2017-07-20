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آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 07:48:17م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1006) وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات الفائزة 121 ملياراً و924 مليوناً و830 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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وقفة لأبناء مديرية المخادر بإب للتنديد بإستمرار العدوان
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وقفة لأبناء مديرية المخادر بإب للتنديد بإستمرار العدوان
[20/يوليو/2017]
إب - سبأ:
نظم أبناء مديرية المخادر بمحافظة اب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر ضمن حملة " ثبات وإنتصار".

وأعلن أبناء مديرية المخادر في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة راكان النقيب النفير العام في مواجهة العدوان ومخططات الإجرامية .

وأكدوا إستعدادهم رفد جبهات الشرف والبطولة في مواجهة قوى الشر والعدوان التي تسعى إلى تمزيق النسيج الإجتماعي بين أبناء الوطن .. مشددين على أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف والتصدي لمؤامرات العدوان.

حضر الوقفة مدير عام المديرية نبيل العواضي ومدير أمن المديرية العقيد عبدالسلام الخراشي.
سبأ
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