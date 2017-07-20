وزير الشباب وأمين محلي أمانة العاصمة يدشنان الملتقى الصيفي لنادي وحدة صنعاء [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

دشن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم فعاليات ملتقى نادي وحدة صنعاء الصيفي الثاني الذي تنظمه إدارة النادي تحت شعار "صيف وحدتنا أحلى".



يضم الملتقى الذي يستمر 45 يوم أكثر من 600 مشارك من مختلف الفئات العمرية في ألعاب كرة القدم وتنس الميدان وكرة السلة والفروسية وكرة الطائرة والتايكوندو والمسابقة الثقافية بواقع 350 لاعب في لعبة كرة القدم و60 لاعب في كل لعبة.



وفي التدشين أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود إدارة نادي الوحدة ممثلة برئيس النادي أمين جمعان في تبني هذه الأنشطة الصيفية بهدف إستغلال فراغ الطلاب خلال إجازة الصيف في ممارسة مختلف الألعاب التي يعتمدها النادي وتساعد في توسيع قاعدة الالعاب.



وقال " أشعر بالفخر والإعتزاز لحضوري هذا الملتقى ووزارة الشباب تفتخر بالملتقى الذي يضم أبنائنا من مختلف الألعاب الرياضية " .



ولفت الوزير زيد إلى أن إقامة الملتقى وخاصة في ظل إستمرار العدوان الذي لم يميز بين مستشفى أو مدرسة أو نادي .. مبينا أن تحالف العدوان بدأ بإستهداف المنشآت الرياضية وآخر جرائمه مخيم اللاجئين بتعز والذي راح ضحيته 25 مواطن.



وكان رئيس نادي الوحدة أمين جمعان أشار إلى أهمية الأنشطة الرياضية التي يتخللها فعاليات ثقافية تسهم في تطوير قدرات منتسبي النادي من أمانة العاصمة الساكنين فيها من مختلف المحافظات .



ووعد في ختام كلمته أن يشمل دعم إدارة النادي ودعم أمانة العاصمة كل الأندية ببناء المشاريع الإستثمارية لكافة أندية العاصمة صنعاء.



بدوره دعا مدير مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة عبدالله عبيد قيادة وزارة الشباب وأمانة العاصمة إلى مزيد من تفعيل وإقامة المراكز الصيفية والملتقيات أسوةً بنادي الوحدة.



عقب ذلك جرى استعراض للفرق المشاركة من مختلف الفئات العمرية والألعاب وكذا عرض أوبريت قدمه نجوم الإنشاد والفن وألمع نجوم الدراما اليمنية من مؤسسة لمسة فن تحت إشراف خالد محرم.



حضر التدشين نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني ووكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي والقائم بأعمال وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب عبدالله الدهبلي ووكيل الوزارة لقطاع المشاريع رمزي الأغبري وعدد من القيادات والشخصيات الرياضية والشبابية.

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