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  سياحة
زيادة عدد السياح الأجانب في تونس بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري
[20/يوليو/2017] تونس- سبأ:
زاد عدد السياح الأجانب إلى تونس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 29.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل عددهم إلى أكثر من مليوني ونصف زائر.

ونقلت وسائل الإعلام عن السكرتيرة العامة لاتحاد الفنادق التونسي منى بن حليمة الليلة الماضية، القول: "إن هذا الأداء يعود إلى بوادر انتعاشة في الأسواق الأوروبية نحو الوجهة التونسية".. مضيفة إن تونس قد تسجل نسبة زيادة في السياحة الأوروبية الوافدة بنسبة 30 في المائة في عام 2017 ليصل عددهم الى مليوني زائر أوروبي مقارنة بمليون ونصف في عام 2016م.

ووفقا لاتحاد الفنادق التونسي، فإن السوق الجزائرية تأتي على رأس الأسواق المصدرة للسياحة إلى تونس تليها ليبيا وسجلت الجزائر تطورا بنسبة 61.2 في المائة وليبيا بنسبة 30.6 في المائة.

علاوة على ذلك، شهدت تونس نموا في عدد السياح بنسبة 100 في المائة من السوق البليجبكية حيث وفد إليها 17807 زائرا.

ومع ذلك، انخفض عدد السياح الروس بنسبة 20 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2016م.
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