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فوز مرشح الائتلاف الحاكم رام نات كوفيتد بالرئاسة الهندية
[20/يوليو/2017] نيودلهي - سبأ:
اعلن في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم عن فوز مرشح الائتلاف الحاكم بالانتخابات الرئاسية في الهند رام نات كوفيند مما سيزيد هيمنة الحكومة على المناصب السياسية الرفيعة.

ونقلت وكالة انباء رويترز عن المشرف على الانتخابات الرئاسية الهندية اتوب ميشرا قوله حصل كوفيند (71 عاما) على أغلبية كبيرة متفوقا على رئيسة البرلمان السابقة ميرا كومار التي يدعمها حزب المؤتمر المعارض.

وأدلى 4896 نائبا من المجالس المحلية والبرلمان بأصواتهم في البرلمان.

واضاف ميشرا "كوفيند حصل على أغلبية واضحة. أعلنه رئيسا للهند".

وقال كوفيند إنه ملتزم بالدستور الذي ينص على أن الهند دولة ديمقراطية علمانية.

يشار الى انه لا يمنح الدستور الهندي الرئاسة أكثر من صلاحيات رمزية في حين يتولى رئيس الوزراء وحكومته السلطات التنفيذية. لكن الرئيس يلعب دورا رئيسا خلال الأزمات السياسية، فمثلا عندما لا تسفر الانتخابات العامة عن فائز واضح يحدد الرئيس من الحزب المناسب لتشكيل الحكومة.
سبأ
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