الولايات المتحدة ترفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات [20/يوليو/2017] واشنطن- سبأ:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الجوية القادمة من 8 دول ذات أغلبية مسلمة، وذلك بعد 4 أشهر من فرضها.



وكتب المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ديفيد لابان، على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): "بعد تعزيز الإجراءات الأمنية، تم رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على الأجهزة الإلكترونية المحمولة، والمعلنة في مارس الماضي بالنسبة لـ10 مطارات و9 شركات طيران".



وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أواخر مارس الماضي فرض حظر على حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة من 10 مطارات في الشرق الأوسط.



وهذه المطارات كانت الرياض وجدة وأبو ظبي ودبي والكويت والدوحة والقاهرة وعَمّان والدار البيضاء واسطنبول.. وأرجعت السلطات الأمريكية قرار الحظر إلى وجود مخاوف أمنية.



وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها ستطلب فحصا أكثر صرامة للركاب على الرحلات التجارية المتوجهة إلى الولايات المتحدة في إطار سلسلة من التدابير الأمنية المعززة.



وتشمل هذه التدابير 250 مطارا في 105 دول و180 شركة طيران.

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