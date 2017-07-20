الفلسطينيون يواصلون اعتصامهم أمام الأقصى رافضين الدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية [20/يوليو/2017] رام الله - سبأ:

واصل الفلسطينيون في القدس المحتلة اليوم الخميس اعتصامهم أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، رافضين الدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه.



ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم: إن "الاعتصام يتزامن مع دعوات المرجعيات الدينية والوطنية بمدينة القدس للنفير العام للمسجد الأقصى وحشد الآلاف في صلاة الجمعة غدا في أقرب نقاط للمسجد الأقصى المبارك من أجل كسر الحصار عنه وإزالة الأبواب الإلكترونية من أمام أبوابه".



كما تتزامن دعوات مرجعيات القدس مع دعوات القيادات الدينية والوطنية بمختلف المحافظات الفلسطينية التي دعت إلى الخروج غدا في الشوارع وأداء الصلاة في الميادين والساحات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة نصرة للقدس والمسجد الأقصى.



وقد حافظ أبناء مدينة القدس وخارجها على إقامة الصلوات في مواقيتها بالشوارع والطرقات الأقرب إلى المسجد الأقصى رغم محاولات قمعهم المتكررة من قوات الاحتلال وسط إصرار على إزالة بوابات الاحتلال الإلكترونية من أمام أبواب.



وكان آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلوات المغرب والعشاء ليلة الأربعاء إلى الخميس وفجر اليوم في الشوارع وعلى عتبات القدس القديمة وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال.

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