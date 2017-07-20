كوليسنيتشينكو تفوز بالميدالية الذهبية الرابعة في بطولة العالم للألعاب المائية [20/يوليو/2017] بودابست - سبأ :

فازت الروسية سفيتلانا كوليسنيتشينكو بالميدالية الذهبية الرابعة لها، اليوم في بطولة العالم للألعاب المائية التي تستضيفها العاصمة الهنغارية بودابست.



ونالت كوليسنيتشينكو ميداليتها الرابعة، بعد أن فازت بالمركز الأول في مسابقة الثنائي للبرنامج الاختياري للسباحة الإيقاعية "التزامنية"، رفقة مواطنتها ألكسندرا باتسكيفيتش، واللتان سبق لهما الفوز بذهبية ثنائي البرنامج الفني أيضا، بالإضافة لفوز كوليسنيتشينكو بذهبيتي الفردي، للبرنامجين الفني والاختياري في السباحة الإيقاعية "التزامنية".



واحتل الثنائي الروسي المركز الأول في البرنامج الاختياري، بحصولهما على (97.0000) نقطة، بينما حلت الصينيتان تسزيان تيتين، وتسزيان فينيفين، في المركز الثاني، بعد جمعهما (95.3000) نقطة، فيما جاءت ممثلتا أوكرانيا، آنا فولوشينا ويليزافيتا ياخنو في المركز الثالث، برصيد (93.2667) نقطة.



وتعد هذه الميدالية الذهبية السادسة للمنتخب الروسي في بطولة العالم للألعاب المائية، التي تستضيفها العاصمة الهنغارية بودابست، لغاية 30 يوليوالحالي.

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