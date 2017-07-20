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آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 06:30:14م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1006) وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات الفائزة 121 ملياراً و924 مليوناً و830 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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  رياضة
يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يضم فويتشيخ شتينسني حارس أرسنال الإنجليزي
[20/يوليو/2017] تورينو - سبأ:
أعلن نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن ضم فويتشيخ شتينسني حارس أرسنال بعقد يمتد 4 سنوات مقابل 12.2 مليون يورو.

وقال شتينسني في مؤتمر صحفي: كل لاعب يحضر إلى يوفنتوس يصبح أفضل وكل من يحضر إلى هنا ينال الألقاب".

وقد أمضى الحارس البولندي، الذي خاض 29 مباراة دولية، آخر عامين معارا لروما الإيطالي، وشارك في 38 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

وأنهى الحارس البولندي البالغ من العمر 27 عاما الموسم الماضي بعد أن سكنت شباكه أقل عدد من الأهداف في الدوري وبلغ 14 هدفا، متفوقا بهدف واحد على بوفون الحارس الأساسي ليوفنتوس.
سبأ
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