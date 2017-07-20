يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يضم فويتشيخ شتينسني حارس أرسنال الإنجليزي [20/يوليو/2017] تورينو - سبأ:

أعلن نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن ضم فويتشيخ شتينسني حارس أرسنال بعقد يمتد 4 سنوات مقابل 12.2 مليون يورو.



وقال شتينسني في مؤتمر صحفي: كل لاعب يحضر إلى يوفنتوس يصبح أفضل وكل من يحضر إلى هنا ينال الألقاب".



وقد أمضى الحارس البولندي، الذي خاض 29 مباراة دولية، آخر عامين معارا لروما الإيطالي، وشارك في 38 مباراة بالدوري الموسم الماضي.



وأنهى الحارس البولندي البالغ من العمر 27 عاما الموسم الماضي بعد أن سكنت شباكه أقل عدد من الأهداف في الدوري وبلغ 14 هدفا، متفوقا بهدف واحد على بوفون الحارس الأساسي ليوفنتوس.

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