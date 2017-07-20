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نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ فرحان حسن العران
[20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
بعث نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام صالح هشول زابية برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فرحان حسن العران الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث مروري.
وعبر نائب رئيس مجلس النواب في برقية العزاء التي بعثها الشيخ عران سلمان العران والشيخ جبران فرحان حسن العران والشيخ سلمان فرحان حسن العران وكافة آل العران بالغ الأسف لرحيل الشيخ فرحان حسن العران وهو في قمة عطائه الوطني إثر حادث مروري مؤسف.
وأكد أن الوطن خسر برحيله أحد رجالاته الذين عرفوا بمواقفهم الأصيلة وآرائهم ومشوراتهم السديدة وخاصة في المرحلة الراهنة .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ