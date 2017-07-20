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آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 06:33:18م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1006) وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات الفائزة 121 ملياراً و924 مليوناً و830 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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  محلي
مكتب رئاسة الجمهورية ينعي استشهاد سقاف الجنيد
[20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
نعى مكتب رئاسة الجمهورية، استشهاد سقاف عبدالوهاب سرور الجنيد، أحد كوادر رئاسة الجمهورية، الذي استشهد في سبيل الذود عن الوطن في جبهة نهم.

وعبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد باسمه ونيابة عن كوادر رئاسة الجمهورية.. سائلا الله العلي القدير أن يحسن عزاء أسرة الشهيد سقاف وفي أخيه حسين الذي سبقه مدافعاً عن الوطن وأن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
سبأ
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