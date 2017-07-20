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مكتب رئاسة الجمهورية ينعي استشهاد سقاف الجنيد
[20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
نعى مكتب رئاسة الجمهورية، استشهاد سقاف عبدالوهاب سرور الجنيد، أحد كوادر رئاسة الجمهورية، الذي استشهد في سبيل الذود عن الوطن في جبهة نهم.
وعبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد باسمه ونيابة عن كوادر رئاسة الجمهورية.. سائلا الله العلي القدير أن يحسن عزاء أسرة الشهيد سقاف وفي أخيه حسين الذي سبقه مدافعاً عن الوطن وأن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.
سبأ